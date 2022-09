Negende seizoen ‘Massa is kassa’ in december op televisie; Mogelijke rechtszaak Nicol ‘speelt geen rol’

‘Eerst dertig per uur in alle Helmondse wijken, daarna op de doorgaande wegen door de stad’

HELMOND - Dertig kilometer per uur, sneller mag straks niet meer gereden worden in de Helmondse wijken. En dat is een eerste stap, zegt wethouder Arno Bonte (GroenLinks). Op langere termijn moet ook op de doorgaande wegen deze snelheidslimiet gelden.

20 september