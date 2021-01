Negentien feestende jongeren betrapt in ‘kroeg’ in Boekel: ‘Onacceptabel’

Carnaval van volle zaal naar digitaal: wan zeunt...!

14 januari HELMOND/EINDHOVEN/OIRSCHOT - ‘Máárrr, wa fijn’...’ Dat zou in Helmond het thema zijn van carnaval 2021. Maar fijn wordt het niet. Het zal stil zijn in kroegen en op straten. Corona zit carnaval ernstig in de weg. Toch proberen feestneuzen er in de regio nog wat van te maken.