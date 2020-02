Negentien varkenshouders in Deurne melden zich voor stopsubsidie

Landelijk tekenden 503 varkenshouders in voor deze subsidie; in heel Brabant 305. Varkenshouders konden zich tot 15 januari inschrijven voor de zogenaamde Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt gehaald. Varkenshouders ontvangen hiervoor een vergoeding en ook een bedrag voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten. Het getal negentien is nog onder voorbehoud, laat de gemeente Deurne weten. Het aantal aanmeldingen is namelijk groter dan de subsidiepot. De regering bekijkt nu of alle aanvragen die voldoen ook gehonoreerd kunnen worden. Dit moet binnen 13 weken blijken.