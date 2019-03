Nellie Goevaerts is 23e Jepke van de Kei in Liessel

Op het podium van de gezellig gevulde kroeg aan de Hoofdstraat staat opperspreekstalmeester Matje van Loon. Hij wil over Nellie ‘Jepke’ Goevaarts nog vertellen dat ze al het drukwerk rondom het carnaval verzorgt. ,,Al jááren.” Van Loon wil ook graag vertellen wat er zo leuk is aan Rozen Môndig, vandaag te beleven in Liessel. ,,Net als in Duitsland. We gaan alle kroegen af die we nog hebben in Liessel. Dat zijn er vier. Anderhalf uur per kroeg. Overal doen we iets ludieks. We hebben er nog twee te gaan.”