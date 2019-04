Nelly uit Helmond kon pas na haar vijftigste over de oorlog in Liessel praten

Ze stond oog in oog met twee Duitse militairen die op zoek waren naar haar vader. Nelly Steeghs, acht jaar oud, beefde als een rietje. ,,Ik snap nog niet dat ze niet aan mijn gezicht hebben gezien dat ik wist dat hij boven zat. Schijnbaar heb ik zo bedeesd gekeken.” Boven was de hooizolder in de stal. ,,Het is een wonder dat de Duitsers het luik naar die zolder niet zagen.” De mannen stopten met zoeken en namen in plaats van vader de damesfiets mee.



Dit gebeurde begin 1944 in Liessel. Het is één van de oorlogsherinneringen van de nu 83-jarige Nelly van Leuken-Steeghs. Jeroen Koppes van Stiwot (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) heeft de verhalen opgetekend. En beschreef daarnaast de strijd om Liessel en deels Helmond waarin de gebeurtenissen plaatsvonden. ‘Het gat in de klok’, zo heet het boekje dat nu is verschenen. De titel slaat op het uurwerk in het ouderlijk huis waar een granaatscherf doorheen ging.