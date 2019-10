Nep-collectanten langs de deuren in Someren

Björn Kusters uit Someren schrijft derde boek over hoe hij leeft met syndroom van Down

14 oktober SOMEREN - Op 11-jarige leeftijd schrijft Somerenaar Björn Kusters zijn eerste minibiografie over hoe het is om het syndroom van Down te hebben. Vijf jaar later volgt deel twee ‘Dit ben ik nu’ en inmiddels ligt deel drie over op eigen benen staan bij de drukker. De 20-jarige Somerenaar kan en wil niet zonder de hulp van zijn vaste stimulator en vertrouwenspersoon Jolanda Maas. Een ‘tweegesprek’.