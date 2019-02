Nergens te krijgen; dus zelf voetalarm voor pa Jan Wilbers uit Milheeze gemaakt

Commande­rij-scho­len Gemert en Laarbeek hebben weer eigen gezicht

8:00 GEMERT/BEEK EN DONK - Met de komst van Wim Timmermans naar de havo/vwo-tak telt het Commanderij College in Gemert en Laarbeek voortaan drie locatiedirecteuren die veel meer dan voorheen baas zijn in eigen huis. Een gespek over de scholen, de veranderingen en de toekomst. ,,Het was al goed, maar het wordt alleen nog maar beter.”