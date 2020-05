Nertsenfokker Jos van Deurzen: ‘Ruimen nertsen logisch als gezondheid in gevaar is’

Dat stelt Jos van Deurzen uit Elsendorp, de grootste nertsenfokker van het land met ook een aantal vestigingen in Gemert-Bakel. ,,Als de volksgezondheid in het geding is, dan is dat voor mij geen discussie.” Van Deurzen reageert daarmee op een wens van de gemeenteraad van Gemert-Bakel, die nu wordt vervat in een brief aan landbouwminister Carola Schouten.



In die brandbrief roept de raad de minister onder meer op om besmette nertsenbedrijven direct te ruimen. Van Deurzen gaat er vooralsnog vanuit dat zijn eigen bedrijven coronavrij zijn. ,,Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, omdat er nog niet getest is. Daar zijn ze bij ons vandaag mee begonnen, omdat nu is bepaald dat álle fokkerijen in Nederland worden getest. Als ik optisch naar de dieren kijk, zijn ze niet besmet. Maar ze kunnen het ook hebben zonder symptomen, dat maakt het wel lastig.”