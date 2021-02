Nertsenfokkers wachten met smart op sloopregeling: ‘We willen vooruit’

In december werden de laatste nertsen in Nederland gepelsd. De kleine diertjes bleken afgelopen jaar dusdanig bevattelijk voor corona, dat verspreiding van het virus niet onder controle te houden was. In de zomer besloot het kabinet tot een vervroegd verbod om zo risico’s voor de volksgezondheid uit te sluiten. Niet in 2024, zoals was voorzien, maar al per 8 januari van dit jaar ging de stekker uit de nertsenfokkerij in Nederland.