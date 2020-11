Nertsenhouder Deurne vangt bot bij rechter

Set regels

Hoewel de gemeente eerder plattelandswoningen categorisch uitsloot, heeft ze na een tussenuitspraak van de Raad van State alsnog een set regels opgesteld voor plattelandswoningen. In die woningen mogen gewone burgers wonen die geen verbinding(meer)hebben met het naastgelegen veebedrijf. De gemeente wil dat alleen toestaan als de stankoverlast en gezondheidsrisico’s bij en in de voormalige bedrijfswoning binnen de perken blijven. Dat is niet het geval voor de huidige bedrijfswoning van de nertsenhouder .

Voor De Peelrand BV is de uitspraak dan ook een tegenvaller. Die wilde na de gedwongen beëindiging van de nertsenhouderij, aanvankelijk eind 2023 en nu maart volgend jaar, de bedrijfswoning omzetten in een plattelandswoning. Op die manier hoopte het bedrijf nog voldoende mogelijkheden over te houden om een andere weg in te slaan. Verkoop van alleen de agrarische tak is ook een optie, maar dan willen ze wel in de huidige bedrijfswoning kunnen blijven wonen en die later eventueel aan een burger verkopen. En dat laatste kan alleen met een plattelandswoning-bestemming. De gemeente Deurne weigerde evenwel. De Raad van State stemt daar mee in.