Nertsenleed houdt toerist niet weg uit Peel; ‘Ze willen vooral weten of het veilig is’

Bij Aldörrum in het buitengebied van Aarle-Rixtel regent het al een paar dagen telefoontjes van ongeruste vakantiegangers, na de jongste ruiming van een met corona besmet nertsenbedrijf in de buurt. ,,Dinsdag een stuk of tien en vandaag alweer vijf", vertelt Gerda Hendriks van de camping. Toeristen kunnen er terecht op de camping of in één van de hoeve-logementen. ,,Ze willen vooral weten of het veilig is om naar hier te komen. Het lukt me niet altijd om ze een veilig gevoel te geven.”



Hendriks is zelf op onderzoek gegaan en heeft enkele experts benaderd. ,,Die hebben mij verzekerd dat het coronavirus van mens op dier gaat en niet andersom. De situatie bij ons is hetzelfde als bij de mensen thuis. Dat leg ik ze ook uit, maar niet iedereen is daarvan overtuigd." Ze hoopt dat er snel meer eenduidige berichtgeving komt. ,,Nu is het vaak een welles-nietes-spel. De ene extreme uitspraak tegen de andere. Die berichten zijn 'killing' voor ons." De nertsenbedrijven hoeven voor haar niet op voorhand dicht: ,,Die nertsenhouders doen ook hun best om een boterham te verdienen."