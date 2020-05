Nick Janssen verruilde Gemert voor Hollywood: ‘Filmen is never-ending’

Eigenlijk zou Nick Janssen nu in Macedonië moeten zitten om daar een film te draaien, maar sinds de coronacrisis verblijft hij tijdelijk bij zijn ouders in Gemert. ,,Mijn ouders zeiden: kom maar gewoon hierheen, de medische voorzieningen zijn hier gewoon beter. En dat is natuurlijk ook zo.” Maar zodra alles weer enigszins ’normaal’ dreigt te worden, keert de Gemertenaar samen met zijn Zweedse vrouw Katrin terug naar de VS, het land waar hij zijn grote droom wil waarmaken.