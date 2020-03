Nico en Zus ‘vergaten’ voor de kerk te trouwen

Nico van den Broek was in de zomer van 1967 met een kameraad in De Efteling, toen hij een leuke meid met haar vriendin op een bankje bij de Oost-Indische waterlelie zag zitten. ,,Er was nog plek en we mochten erbij komen zitten. Ik zat naast Zus en er was meteen een klik.” Een week later reisde hij vanuit zijn woonplaats Eindhoven naar Someren-Eind waar zij woonde.