Nicole Martens kwam om bij MH17-ramp, haar droom gaat alsnog in vervulling met inloophuis voor jongeren

Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden: het inloophuis voor jongeren in Deurne en de MH17-ramp. De 43-jarige Nicole Martens zat met haar gezin op 17 juli 2014 in het vliegtuig dat in Oekraïne uit de lucht geschoten werd. Als orthopedagoge was het altijd haar droom om een voorziening op te zetten voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Moeder Geke wist als enige van dat plan.