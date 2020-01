Niels Verstappen prins bij Peelvrujters in Asten-Heusden

Verstappen, ook wel bekend als Nihielz of Loekie, woont sinds juli 2017 in Heusden en werkt bij de gemeente Deurne. Als ambtenaar burgerlijke stand heeft hij al menig stel in de echt verbonden. In zijn vrije tijd is hij voorzitter bij OJC Jonosh, speelt toneel bij OKG Heusden en de Peelcomedianten in Deurne en is keeper in het vierde elftal van ONDO. Hij wordt bijgestaan door zijn adjudanten Willem Jansen en Jos Peters.