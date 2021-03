Nienke Cunnen uit Neerkant volgde haar hart, en is nu in race voor landelijke mbo-titel

NEERKANT - Nienke Cunnen uit Neerkant volgde haar hart, en niet de weg die het meest voor de hand lag. En met succes. Ze is in de race voor de landelijke titel mbo-ambassadeur.

Waarom kiest de destijds 18-jarige Neerkantse Nienke Cunnen in 2018 nadat ze het gymnasium met succes heeft afgerond voor een mbo-opleiding op bbl-niveau (beroepsbegeleidende leerweg)? Dat is op zijn zachtst gezegd ongewoon. Een universitaire studie ligt meer in de lijn der verwachtingen.

Juist dat verwachtingspatroon speelt haar een tijdlang parten en geeft haar een gevoel alsof ze faalt. Maar... waarom zou het verkeerd zijn om je hart te volgen?

Quote Ik ben een doener en wilde iets voor de mensen kunnen betekenen Nienke Cunnen

,,Voor mij was dit een bewuste keuze. Ik had mijn diploma al met een jaar vertraging behaald. Het gevoel om op een hoog niveau te moeten blijven presteren maakte me niet gelukkig. Ik ben een doener en wilde iets voor de mensen kunnen betekenen. Het praktische, werken met mijn gevoel, hoofd en handen, dat is wat ik ambieerde. Die uitdaging wilde ik aangaan.’’

Meer uitdaging

Cunnen startte haar mbo-opleiding als verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) en Maatschappelijke zorg niveau 3 bij de Gilde Opleiding in Geleen. Al na vier maanden merkte ze dat ze toch meer uitdaging nodig had. Mede door toedoen van haar stagebegeleidster Marleen Maas bij wooncentrum Sint Jozef wonen en zorg in Meijel switchte ze van opleiding. Nu volgt ze in Venray op het Gilde de combi-opleiding mbo Verpleegkundige/Maatschappelijke zorg niveau 4. Deze keuze legt haar vooralsnog geen windeieren.

Op haar stageplek viel ze op door haar warme persoonlijkheid, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, veerkracht en verantwoordelijkheidsgevoel voor team en bewoners. Met deze capaciteiten kreeg ze het vertrouwen om als verpleegkundige de verantwoordelijkheid te nemen voor haar afdeling. Dat is voor een leerling vrij uitzonderlijk. Het was om al die kwaliteiten dat haar stagebegeleidster Maas haar voordroeg voor de titel ‘Het TopTalent van de Gilde Opleidingen 2020'.

Quote Dat ik TopTalent werd heeft me overvallen en verrast Nienke Cunnen

Cunnen: ,,Het heeft me overvallen en verrast. Uit 35 kandidaten waren er 3 overgebleven in de race naar het TopTalent. Daar ben ik als winnaar uitgekomen. Nu ben ik sinds november mbo-ambassadeur namens Gilde Opleidingen en ding ik automatisch mee met de 42 andere mbo-ambassadeurs naar de landelijke titel. Een hele uitdaging maar ik wil het graag meemaken. Het hele proces bestaat uit vijf challenges. Tijdens een opnamedag in Breda worden drie challenges opgenomen in een escape room. Een jury bekijkt en analyseert alle verrichtingen van mij en mijn medekandidaten. De ontknoping volgt op 17 mei tijdens het ambassadeursgala in Apeldoorn. Spannend? Wat er ook gebeurt, ik zit hoe dan ook op de goede weg en laat me niet uit het veld slaan. Sterker nog, ik sta pas aan het begin van die weg met beide benen stevig op de grond.’’