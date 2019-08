Niet iederéén tegen plan vliegbasis De Peel: ’Laten we niet doen of met die extra vliegbewegingen de hele natuur hier afsterft’

Twee elektri­sche auto's voor de gemeente Laarbeek

27 augustus BEEK EN DONK - De gemeente Laarbeek heeft twee nieuwe elektrische deelauto's in gebruik. Wethouder Joan Briels (De Werkgroep, duurzaamheid) heeft dinsdag op het plein voor het gemeentehuis in Beek en Donk de sleutels in ontvangst genomen.