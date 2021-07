Niet op langverwachte schoolkamp maar in quarantaine in Bakel

Zwemmen in Nederheide mag alleen nog als er toezicht is; ‘Bij mooi weer is dat er’

13 juli MILHEEZE - Zwemmen in strandbad Nederheide in Milheeze is sinds kort alleen maar toegestaan als er toezicht aanwezig is. Die restrictie is voor de veiligheid van de zwemmers opgelegd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zegt Nederheide-eigenaar en uitbater Jan Overeem.