Niet te veel stank Deurnese houtbewerker: gemeente scheurt boete door

De houtbewerker heeft gelijk gekregen van de commissie die in Deurne bezwaren van bewoners behandelt. Burgemeester en wethouders nemen de uitspraak over. Ze scheuren de boete van 15.000 euro voor een overtreding dan ook door. De Omgevingsdienst heeft onlangs in opdracht van de gemeente opnieuw onderzocht hoe het zit met de concentraties van de geur die FirmoLin uitstoot. De waarden vallen allemaal binnen de toegestane norm, zo blijkt.

Bijwerking is geur

FirmoLin zit op het terrein van houtverwerkingsindustrie Fransen. Het bedrijf werkt volgens een nieuwe methode om de levensduur van hout te verlengen. In plaats van het hout met chemicaliën, zouten of zuren langer houdbaar te maken, wordt nu gebruikgemaakt van hitte, water en hoge druk. Een bijwerking is de geur die hierbij vrijkomt.

FirmoLin maakte eerder dit jaar bezwaar tegen de gemeentelijke boete van 15.000 euro die het bedrijf kreeg opgelegd na controles. Het bedrijf drong aan op nieuw onderzoek. De gemeente zou zich baseren op een productieproces van twintig uur, terwijl de tijd waarin de uitstoot plaatsvindt maximaal vier uur per dag is, aldus de houtbewerker. ,,We zijn erg blij met de positieve reactie'', laat Paul Fransen namens het bedrijf weten. ,,Inhoudelijk kunnen we er nog niet veel over zeggen; we zijn nu bezig met het doornemen van het rapport. Maar het is heel fijn dat we door kunnen draaien. Nu gaan we op korte termijn om tafel met de omgevingsdienst en gemeente om te bespreken hoe het nu verder moet.''

‘Wij hebben nog steeds last’

Omwonenden zijn minder positief. De buurt ervaart sinds 2018 geuroverlast. ,,We hebben met een groep bewoners een prettig gesprek gehad met de juriste van de gemeente en de vertegenwoordiger van de Omgevingsdienst'', laat Han Welten namens zo'n tien huishoudens weten. ,,Daarin is uitgelegd dat het net niet genoeg stinkt om te kunnen handhaven. En dat ze nog steeds proberen om de situatie te verbeteren, maar dat we niet moeten verwachten dat de stank helemaal verdwijnt. Ze zijn nu bezig met een vergunning voor een schoorsteen. Maar wij hebben nog steeds last. Het stinkt nog steeds. Er wordt al vier jaar beloofd dat het opgelost wordt, maar dat vertrouwen wordt eerlijk gezegd steeds kleiner. Wie denkt aan onze gezondheid? Niemand weet precies wat we hier de hele dag inademen.''