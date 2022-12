Niet voor iedereen is het een warme kerst; Lisa ontvluchtte Oekraïne en mist haar ouders

Veertien varkensboe­ren in Ge­mert-Ba­kel stoppen

GEMERT- Veertien varkensboeren in Gemert-Bakel stoppen binnenkort met hun bedrijf. Ze maken gebruik van de speciale subsidieregeling hiervoor. Het gaat om drie bedrijven in Gemert-dorp, vijf in Bakel, een in Milheeze, een in De Mortel en twee in zowel De Rips als in Elsendorp.

9:00