Niets dan blije gezichten op onbezorgd Nirwana Tuinfeest

Andrew Frasco, leadzanger van Andy Frasco & the U.N., laat er geen gras over groeien. De bluesachtige rockband, dat bijzonder melodieus klinkt, laat de energietank gedurende drie kwartier helemaal leeglopen. Het werkt aanstekelijk op het publiek in Lierop, dat naar de 44e editie van Nirwana Tuinfeest is afgereisd. Op de openingsdag van het uitverkochte festival is de zeskoppige Californische (VS) groep een plezierige afwisseling, gezien er veelal harde rock uit de speakers schalt. Er wordt volop gedanst en geschuifeld, terwijl er bij het hardere werk voornamelijk hoofschuddende bezoekers te zien zijn.