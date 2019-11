Nieuw dorpje Allemansland loopt vertraging op

,,Nu zijn we dus aan het uitvogelen hoe we dit op gaan lossen”, zegt Deurnenaar Rob Stam, samen met zijn vrouw Mirjam sinds 2018 een van de initiatiefnemers van het dorpje. Allemansland moet een plek worden voor gelijkgestemden van alle leeftijden, met en zonder kinderen. ,,Het is de bedoeling dat je elkaar helpt als dat nodig is. Dat iemand die dat leuk vindt soms op de kinderen past of dat er boodschappen worden gedaan voor iemand die dat zelf niet meer kan”, liet Mirjam Stam eerder weten. Inmiddels hebben zich twaalf volwassenen en vijf kinderen aangemeld voor in totaal negen van de twintig geplande huisjes. Ruim 160 mensen zijn vrijblijvend ingeschreven voor het groene dorp.

Allemansland is verregaand in gesprek met de gemeente Deurne voor een locatie, die minstens twee hectare groot moet zijn. Waar het dorp mogelijk zal verrijzen, wordt begin 2020 duidelijk. Ondertussen is KilimanjaroWonen -een bedrijf dat gespecialiseerd is in bouwen in eigen beheer- bezig met een onderzoek naar de kosten in combinatie met de woonwensen van de toekomstige bewoners.