Nieuw dorpshuis Asten komt op locatie Klepel

Auto schiet over rotonde en komt onder vrachtwa­gen terecht bij Beek en Donk, twee gewonden

20:33 BEEK EN DONK - Een auto is dinsdagavond op de N279 bij Beek en Donk over de rotonde gevlogen en onder een vrachtwagen terechtgekomen. De twee vrouwen die in de auto zaten, zijn hierbij gewond geraakt.