Nieuw evenement Heusden gesteund door boeren

De boeren en glastuinders in Heusden steunen het nieuwe evenement onder de naam #Boerentuinderheusden. De organisatie benaderde vele (agrarische) ondernemers. De meeste bevraagden zegden hun medewerking toe. Hoe groot de geldelijke bijdrage is houdt de organisatie in het midden. ,,Het is een fijne ruggensteun voor ons evenement”, zegt Rian Maas, een van de organisatoren.

Het oorspronkelijke plan was het nabouwen van een grote, Amerikaanse schuur midden op het dorpsplein in Heusden. Dat zou echter veel te duur worden, bleek uit navraag bij kenners uit de bouwwereld. Daarop besloot de organisatie om in mei een grote tent op het Vorstermansplein te laten bouwen. Al maanden wordt in allerlei schuren gewerkt aan attributen om de tent een Amerikaanse uitstraling te geven.

Feest voor jong en oud

Maas: ,,Jaren geleden had je de pleinfeesten in het dorp. Tijdens een vergadering van de buurtvereniging werd geopperd om zoiets te laten terugkeren. Het moet een feest voor jong en oud worden en iedereen helpt mee in de aanloop er naartoe.”

Barnfest Heusden begint op zaterdagavond 16 mei om 20.00 uur. Die avond staat in het teken van muziek. Er zijn optredens van hoofdact Brucified (covers Bruce Springsteen), R.A.T.S. en dj Kin. De zondag moet volgens Maas een echte familiedag worden. Er is muziek van Roots ‘n Rumble, dj Nick, Hillbilly Hayride en dj Ed & Leon.