Nieuw gemeenschapshuis in Deurne heeft last van geruchten: ‘Mensen denken dat ze hier niet welkom zijn’

UPDATE + Video Grote brand bij boerderij in Someren, vuur snel onder controle

SOMEREN - Bij een boerderij aan de Brandvenstraat in het buitengebied van Someren-Heide heeft dinsdagavond een grote brand gewoed. De brandweer schaalde in korte tijd op. Daardoor was het vuur in het bijgebouw snel onder controle.

9 maart