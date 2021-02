Nieuw hoofdstuk voor bieb Asten

ASTEN - Het was jarenlang ‘de huiskamer van Asten’, de bibliotheek aan de Kerkstraat. Mensen kwamen er dagelijks om onder het genot van een kopje koffie de krant te lezen, de laatste gebeurtenissen in het dorp te bespreken of om een goed boek te lenen. Het pand gaat over ruim een maand tegen de vlakte, om plaats te maken voor een nieuw gemeenschapshuis, zo komt er een einde aan 53 jaar historie.

De verhuizing naar winkelcentrum Midas is inmiddels in volle gang. Totdat de bibliotheek haar intrek neemt in het nog te bouwen gemeenschapshuis zal het daar tijdelijk onderdak vinden. ,,Als het goed is duurt de bouw anderhalf jaar”, legt Rita Meulendijks (59) uit. Ze is al jaren hét gezicht van de Astense bibliotheek. Als tiener begon ze er met werken en inmiddels is ze coördinator front office van de vestigingen in Deurne, Asten en Someren. Toch blijft Asten haar ‘thuis’. ,,Ik weet nog dat het hier heel klein was toen ik er voor het eerst kwam, het is spijtig dat we vertrekken maar ik zie het als een boek waarin we aan een nieuw hoofdstuk beginnen”, zegt ze terwijl de laatste rekken uit het pand gesloopt worden.

Het pand dat in 1968 voor het eerst haar deuren opende, heeft een belangrijke rol verworven in de Astense gemeenschap. Waar het in de eerste jaren nog klein was groeide het, dankzij verbouwingen, de laatste decennia uit tot ‘de huiskamer van Asten’ waar veel meer te doen was dan alleen het lenen van boeken. ,,Je kunt wel stellen dat de bibliotheek midden in de Astense samenleving staat”, aldus Meulendijks. Mensen van alle leeftijden brachten wekelijks én soms dagelijks een bezoekje. ,,Het is juist voor hen vervelend dat ze door de maatregelen geen afscheid kunnen nemen van hun bibliotheek.” Zelf heeft Meulendijks al afscheid genomen, ze probeerde de verhuizing naar de Midas zolang mogelijk tegen te houden maar toen duidelijk werd dat dit niet mogelijk nam ze voor haar gevoel al afscheid.

,,Als voorwaarde voor de verhuizing hebben we wel gezegd dat alles zoveel mogelijk hetzelfde moet blijven, dat het voor iedereen vertrouwd blijft voelen.” Dit lijkt ook te gebeuren al zal een belangrijke blikvanger niet mee verhuizen. ,,Als je de bibliotheek binnen komt dan zag je een grote boekenkast, deze is zo zwaar dat hij niet meegaat en gesloopt wordt”, geeft ze aan. Een belangrijk ander detail, het zo overzichtelijk mogelijk opstellen van de rekken, is ook cruciaal: ,,We horen vaak dat onze klanten daar erg over te spreken zijn.”

Hoewel ze nu al met weemoed terugdenkt aan het pand in de Kerkstraat is Meulendijks ook positief gestemd: ,,We blijven de huiskamer van Asten waar mensen zich prettig voelen, of dit nu in de Midas is of uiteindelijk in het nieuwe gemeenschapshuis.”