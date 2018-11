Nieuw huis in Ommel voorlopig nog niet plat

De gemeente Asten wil dat Van Zeeland zijn woning pal naast de A67 sloopt omdat die op basis van onjuiste informatie zou zijn gebouwd. Hierop werd tien jaar na dato alsnog de bouwvergunning ingetrokken en moest sloop volgen. In januari staan beide partijen echter opnieuw voor de rechter, dan oordeelt Raad van State of de bouwvergunning terecht is ingetrokken en hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien. Tot die tijd hoeft er van de bestuursrechter nog niet gesloopt te worden. ,,We gaan nu samen met de gemeente in gesprek. De druk is even van de ketel”, aldus Moniek Peeters, advocaat van Van Zeeland.