Nieuw huis wordt vanwege gastank 9 meter hoog en dat vinden buren in woonboerderij geen gezicht

Video Grote brand in woonboerde­rij Someren na uren onder controle

SOMEREN - De brandweer is donderdagochtend rond 11.15 uur uitgerukt voor een brand in een woonboerderij aan de Scheidingsweg in Someren. Dik drie uur later, rond 14.30 uur, kon het sein brand meester worden gegeven.

25 november