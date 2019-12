Nieuw in Deurne: een dertig meter lange ijsglijbaan

Het is een schrale troost voor de Helmonders, je wil natuurlijk liever in je eigen centrum de schaatsen onderbinden, maar het is dit jaar niet anders. Het stadsbestuur wilde er niet het geldbedrag insteken dat de organisatie had aangevraagd en dus ging er een streep door de schaatsbaan.

Zwevende ijsvloer

Een week lang hebben ze zich een slag in de rondte gewerkt, de vrijwilligers van het Deurnese ijsfestijn. Met dank aan de Markt, die bol loopt, moet de hele ijsvloer namelijk zwevend op een metalen stellage worden gelegd. ,,En het is een geluk dat je tegenwoordig met laser kunt meten of iets recht ligt, vroeger moest dat allemaal met een waterpas”, vertelt Hans Martens van de organisatie. Het ijsfestijn vindt eens in de twee jaar plaats en heeft tweehonderd sponsors.

,,Dat zijn alle tweehonderd ondernemers uit Deurne. Ook van de gemeente krijgen we een bijdrage. Wij merken dat de betrokkenheid bij het feest groter wordt omdat we de kosten het met z'n allen dragen.” Daarnaast wordt er entree gevraagd, van een euro voor een kort schaatsbezoek tot 3,50 voor een dagdeel.

Vier het leven

De komende dagen zullen alle basisschoolleerlingen een bezoek brengen aan de schaatsbaan. Ook voor cliënten van ORO wordt ruim baan gemaakt en kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen twee keer gratis schaatsen via Stichting Leergoed. Nieuw dit jaar is een wandeling door het centrum voor het goede doel 'Vier het leven’. Het doel is een kinderboek waarin wordt uitgelegd wat er met iemand gebeurt die kanker heeft. ,,We willen heel graag meehelpen dit te realiseren. Voor ons heeft het extra lading, omdat een van onze bestuursleden, Marlous Runia, deze stichting heeft opgericht. Onlangs is zij aan kanker overleden.”

Het elfde ijsfestijn wordt vanavond om 20 uur feestelijk geopend. Naast de schaatsbaan is er voor het eerst ook een ijsglijbaan van dertig meter lang en 4,5 meter hoog.