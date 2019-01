Nieuw jaar, nieuw hoofdpijndossier: De Bikkels in Vlierden

Interview Statenlid uit Gemert heeft rotsvast vertrouwen in de innovatie­kracht van Brabant

3 januari GEMERT - De VVD neemt in het gepolariseerde Brabantse landbouwdebat een cruciale plaats in. Voor Statenlid Walter Manders uit Gemert staan de strengere regels voor boeren niet opnieuw ter discussie nu er verkiezingen in aantocht zijn.