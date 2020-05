Nieuw leven nodig in park Lierop

Verscholen tussen de Lieropse Koepelkerk en de basisschool pronkt nu een park - ‘Ut Park’ voor de dorpelingen - dat in de jaren '80 door gebrek aan onderhoud niet meer dan een verwaarloosde lap grond van 2500 m2 was. Daarvóór was het ‘den hof' van de huishoudschool, die bijgehouden werd door nonnen die er lesgaven. De school sloot in 1964 en toen de nonnen later vertrokken, bekommerde niemand zich meer om de tuin.