Nieuw logo Deurne voorlopig van de baan

Woning Aar­le-Rix­tel dicht door vondst harddrugs

12:33 AARLE-RIXTEL - Een woning aan de Brabantlaan in Aarle-Rixtel is voor vier maanden gesloten vanwege de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs. De politie trof die vrijdag aan, waarop burgemeester Frank van der Meijden direct tot sluiting besloot. Hij is hiertoe bevoegd op grond van de Opiumwet.