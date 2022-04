Nieuw onderkomen Varendonck College in Asten voelt als een ‘warme jas’

ASTEN - Met drie leerpleinen en veel glas is het nieuwe gebouw van het Varendonck College in Asten klaar voor de toekomst. Al het hele schooljaar wordt er les gegeven, maar donderdag werd het gebouw officieel geopend.

,,Dit gebouw voelt weer als een warme jas”, zegt rector Irma van Nieuwenhuijsen. Vol trots sprak ze leerlingen en genodigden toe tijdens de officiële opening van het nieuwe gebouw van het Varendonck College aan de Beatrixstraat in Asten. Het vorige gebouw was dusdanig gedateerd en in verval geraakt dat nieuwbouw noodzakelijk was.

Daar zijn de leerlingen Sanne, Daantje (beide 18), Laurie en Ilse (beide 17) het helemaal mee eens. ,,In vergelijking met het oude gebouw is dit echt veel mooier”, zegt Sanne. Ze wijst naar het vele hout en de grijstinten die er in de aula zijn aangebracht. ,,Het is een stuk gezelliger.” Wat volgens Ilse ook een pluspunt is van het nieuwe gebouw zijn de drie leerpleinen die gecreëerd zijn. ,,In de aangrenzende lokalen worden ook lessen gegeven die passen bij het thema.”

Rennen

Is er dan helemaal niets wat de vier dames anders zouden willen zien? Uiteraard wel, vooral de kantine zou nog wel wat beter kunnen. Zo vindt ook Daantje: ,,In het oude gebouw hadden we twee kantines en stonden er altijd twee mensen klaar die zorgden dat we wat eten konden bestellen. Nu is er een kantine voor iedereen en staat er maar één persoon. Als we pauze hebben moeten we echt rennen anders is alles al op”, zegt ze met een glimlach.

Toch is het nu veel fijner om te chillen tijdens de pauzes, dat komt door de grote trap die in de aula staat. Deze dient tijdens optredens ook als tribune en dat vinden de vier ook een pluspunt. ,,Je hebt echt het gevoel dat je aan het optreden bent”, stelt Sanne.

In het begin was het even wennen om het juiste lokaal te vinden. Zeker ook omdat iedere ruimte een nummer heeft - zelfs de toiletten - ging dat in de eerste weken weleens mis. ,,Ik voelde me echt een brugpieper”, zegt Laurie daarover. Ook het feit dat alle ruimtes van glas zijn, vindt ze niet fijn, ,,Soms heb je een moeilijk gesprek en als je dan emotioneel wordt dan ziet iedereen dat, soms zou iets meer privacy wel fijn zijn.”

Kinderachtig

Een ander punt wat ze graag anders zien zijn de verschillende muurschilderingen die er in het gebouw zijn. De dames vinden ze ‘kinderachtig’. Maar dat zijn dan ook alle minpunten die ze kunnen opnoemen, want eigenlijk voelen ze zich helemaal thuis in hun ‘nieuwe’ school.

Volgens Van Nieuwenhuijsen is het gebouw klaar voor de toekomst. Dat ziet ze ook terug in het feit dat veel organisaties de aula in de avonduren afhuren voor bijeenkomsten. ,,We zijn weer een belangrijk onderdeel van de samenleving.”

Volledig scherm Vlnr: Daantje Verberne, Laurie Kremers, Ilse Verstappen en Sanne van de Moosdijk © DCI Media

Volledig scherm De werplekken van de leraren. © DCI Media

Volledig scherm Mens en maatschappij ruimte. © DCI Media