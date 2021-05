Nieuw overleg over plan Beekse Brug en Zuid-Om

DEN BOSCH - Er is nieuw overleg nodig over de plannen van het provinciebestuur om de doorstroming van het verkeer op doorgaande weg tussen Beek en Donk en Gemert richting Boxmeer te verbeteren. De plannen moeten eerst nog een keer besproken worden met de gemeentebesturen van Laarbeek en Gemert-Bakel.

Pas daarna kunnen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over de vraag op welke manier deze route over de wegen N2727 en N2615 kan worden aangepakt. Een woordvoerder van het provinciebestuur heeft dat desgevraagd laten weten. Het gaat dan met name om de haperende doorstroming bij de Beekse Brug in Beek en Donk en om de oversteekplaatsen over de Zuid-Om bij Gemert.

Wijzigingen in het plan

De reden voor dat nieuwe overleg is dat er mogelijk een aantal wijzigingen in de plannen moeten worden doorgevoerd op basis van inspraakreacties de afgelopen weken op de oorspronkelijke plannen. De kritiek op de plannen was niet mals, met name vanuit de Gemert-Bakelse politiek en van omwonenden van de Beekse Brug.

,,Het gaat om veranderingen die een substantiële impact hebben op de plannen", aldus de woordvoerder. ,,En dan vooral op wegen die in beheer zijn van de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel. Daar moet eerst over gesproken worden met de verantwoordelijke wethouders in die gemeenten voordat er een definitief plan naar Gedeputeerde Staten kan gaan.”

Om welke veranderingen het gaat, laat de woordvoerder in het midden. Duidelijk is wel dat de meeste Gemertenaren niet zitten te wachten op het verdwijnen van oversteekpunten voor fietsers en voetgangers in de Zuid-Om.

Van tafel halen

Vanuit de Dorpspartij en ook het CDA is er in de gemeenteraad op aangedrongen dat de provincie die plannen van tafel haalt. Anders zou de Zuid-Om een onneembaar obstakel worden voor Gemertenaren die aan die kant van het dorp het buitengebied in willen, zo betoogde Dorpspartij-raadslid Henk van Eck.

In Beek en Donk liepen ze te hoop tegen het provinciale plan om de aansluiting van de Lieshoutseweg op de Bosscheweg bij de Beekse Brug enkele tientallen meters te verleggen. Dat zou de doorstroming moeten bevorderen van het verkeer dat nu linksaf de Bosscheweg wil oprijden, is de gedachte daarachter. Daardoor moet de doorstroming op de Lieshoutseweg en ook Oranjelaan worden verbeterd.

Scheepvaartverkeer

Omwonenden van de Beekse Brug wijzen er in hun reacties echter op dat met name het scheepvaartverkeer en de gesloten bruggen voor verkeersopstoppingen zorgen. Zij pleiten er verder voor om de Bosscheweg helemaal af te sluiten van verkeer vanuit de Lieshoutseweg.

Het nieuwe overleg tussen provincie en beide gemeentebesturen vindt al op korte termijn plaats, aldus de woordvoerder.