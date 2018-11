Nieuw perspectief voor museum De Wieger in Deurne

DEURNE - De toekomst voor museum De Wieger ziet er weer zonniger uit. Na jaren van bezuinigingen wil de gemeente Deurne er geld in steken om tot een museum nieuwe stijl te komen. Er komt zelfs een onderzoek naar het weer overnemen van dit gebouw zodat de medewerkers van De Wieger zich daar niet meer om hoeven te bekommeren. Daar ging de laatste jaren veel energie en tijd in zitten. Om het nieuwe ondernemingsplan waar te kunnen maken, is de gemeente van plan om éénmalig 119.500 euro subsidie te verstrekken.

,,De Wieger is belangrijk voor de Deurnenaren en voor toeristen die naar de Peel komen. Dat zijn er steeds meer”, zegt wethouder Marinus Biemans. ,,We hebben stiekem best veel trekpleisters in Deurne en omgeving. Daar hoort De Wieger ook bij. Het is een prachtig pand met een goede collectie.”

In 2012 werd het gebouw nog overgedaan aan de stichting. ,,Dat had te maken met de bezuinigingen die de gemeente toen moest doorvoeren.” Ook werd de subsidie flink verlaagd. ,,We gaan nu van downsizen naar opkrikken.”

Pronken

Basis voor De Wieger 2.0 is het plan dat werd opgesteld door Marco van Vulpen van BMC Adviesgroep. De gemeenteraad had gevraagd om een externe deskundige naar het museum te laten kijken. Van Vulpen stelt dat er 'meer gepronkt en gelonkt moet worden met de grote kunstenaars met wie Hendrik Wiegersma in contact stond, zoals Zadkine, Toorop, Permeke, Braque, Picasso en Van Dongen’. En hij noemt de aanwezigheid van ‘Tuinpad van mijn Vader’(Het Dorp) van Friso Wiegersma en Wim Sonneveld ‘een buitenkans'. Daar moet de tuin op worden ingericht.

Als dit alles wordt benut, kan het aantal bezoekers verdubbelen. Tot 15.000 à 20.000 per jaar. Daarvoor moet De Wieger meer beroepskrachten krijgen: van 1,2 banen naar 2,8. Entreegeld gaat omhoog, horeca wordt kostendekkend en het museum gaat actiever zoeken naar fondsen en ondernemers die willen sponsoren. De gemeente ziet 2019 als overgangsjaar waarin duidelijk wordt of de plannen haalbaar zijn en de eerste stappen worden gezet.

Cement

Het stichtingsbestuur van De Wieger schaart zich achter de plannen. Het stelt in een reactie 'blij te zijn dat er na jaren bezuinigen weer wordt geïnvesteerd in het museum. Kunst en cultuur (met grote en kleine k!) vormen immers in Deurne al decennialang niet alleen het cement van de samenleving, maar geven ook creatieve impulsen om, los van de gebaande paden, nieuwe ontwikkelingen te starten.’