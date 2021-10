Nieuw plan voor 24 appartementen in Deurne op plek waar je niet mag bouwen

‘Uitbehan­del­de’ Emma (20) herstelt van psychische klachten en inspireert anderen: ‘Er is altijd hoop’

3 oktober Uitbehandeld was ze. Als 17-jarig meisje werd Emma (nu 20) uit de psychiatrische crisisopvang gezet. Haar behandelaars konden niets meer voor haar en haar depressie, eetstoornis en verslaving doen. Emma besloot al haar hoop bij elkaar te schrapen en het toch nog één keer te proberen. Met resultaat: drie jaar later is Emma klaar met haar behandeling en in opleiding tot ervaringsdeskundige in de psychiatrie. Voor het eerst besluit ze op LinkedIn iets te delen over de ervaring die haar daar bracht.