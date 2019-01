Nieuw probleem doemt op voor Bikkels in Vlierden

Nieuwe complicaties op De Bikkels in Vlierden. Op het park, waar sinds 1 januari geen huisjes meer gehuurd kunnen worden, komen over een jaar toch huisjes vrij. 46 stuks om precies te zijn, allen in bezit van particulieren. Hoge Raedt, de eigenaar van het park, stopt in 2020 met het huren van die 46 huisjes. Ook Roompot Vakanties trekt de handen er van af. Dat betekent dat het vanaf volgend jaar aan de huisjesbezitters zelf is aan wie ze hun woning verhuren. Een mogelijkheid is om er arbeidsmigranten in te huisvesten. De gemeente laat weten dat ze daar op gaan controleren.