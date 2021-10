Nieuw scherm langs de A67 moet geluidsoverlast voor Lierop beperken

Kort nieuws Jeugdkampi­oen­schap­pen cross in Lierop

7 oktober LIEROP - De finales van het DMX crosskampioenschap van Zuid-Nederland worden op zondag 10 oktober verreden op het circuit van MAC Lierop in de Herselse bossen in Lierop. In totaal wordt in zeven categorieën gestreden om het kampioenschap.