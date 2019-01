Nieuw Somerens beleid: Drugs dumpen in koffer

Organisatoren van evenementen met een verhoogd risico in de gemeente ontkomen er niet meer aan. Bij het aanvragen van een vergunning is een drugskoffer voortaan verplichte kost. Deze koffer wordt geplaatste voor de ingang. Voordat bezoekers bij de beveiliging komen, kunnen ze hier vrijwilliger hun drugs in deponeren. De politie maakt de koffer later leeg en vernietigt de inhoud. Someren wil zo ‘veilig vieren’ op de vele festivals die de gemeente rijk is promoten. Het gaat onder meer om Zum Schluss in Someren-Eind, De Heise Bierfesten en Peteyfest in Lierop.