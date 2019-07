Nieuw tankstation op Florapark Asten voorlopig alleen voor bedrijfsauto's

Willemjan van Golstein Brouwers is geen onbekende in de tankstationwereld. Al tientallen jaren is hij eigenaar van een Shell-station aan de Tuinstraat in Asten. Ook was hij tot 2015 verantwoordelijk voor de benzinepomp bij de Nobis. Zijn nieuwe tankstation, een samenwerking met Van Kessel Olie in Milheeze, is hier recht tegenover gevestigd.