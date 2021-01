Nieuw zwembad in Deurne opent in 2023

DEURNE - Aan ambities geen gebrek in Deurne: over twee jaar moet de eerste plons in een nieuw zwembad in Deurne een feit zijn. Met spoed moeten nu eerst nog wat knopen worden doorgehakt. Wordt het bestaande bad, de Wiemel, grondig gerenoveerd? Of komt er een heel nieuw bad en zo ja: waar en wie betaalt er mee?

Naast het voorgenomen openingsjaar voor het nieuwe bad is er ook een datum in zicht voor de start van de bouw van drie nieuwe beweegvoorzieningen in Zeilberg, Neerkant en Walsberg. Als alles meezit kan daar na deze zomer mee begonnen worden.

De gemeente trapt het gaspedaal in, zo blijkt uit de vrijdag bekend gemaakte planningen. Nu de gemeenteraad in december instemde met de pot met geld die naar de maatschappelijke voorzieningen in de buurt gaan, kan er garen op de klos komen.

Wiemel piept en kraakt

Om te beginnen met het zwembad. De komende tijd worden alle drie de scenario’s voor de toekomst van de Wiemel tegen het licht gehouden: renovatie van het huidige zwembad, nieuwbouw op dezelfde plek of nieuwbouw op een andere locatie. De Wiemel piept en kraakt inmiddels van ouderdom. De kans dat het vanwege de kosten uitloopt op nieuwbouw is erg groot, maar zeker is dat dus nog niet. Halverwege 2021 wordt een keuze gemaakt voor een van de scenario's. De gemeente zal in de voorbereidingen optrekken met de twee zwemverenigingen, zo laat wethouder Marinus Biemans weten. Ook staat er opnieuw overleg met andere organisaties op de planning, waaronder Laco. Zij exploiteren op dit moment het zwembad.

Contract met Laco

Als er niet te veel beren op de weg lopen, wil Deurne in 2022 starten met het (ver)bouwen om uiteindelijk eind 2023 het nieuwe of gerenoveerde zwembad op te leveren. Tegen die tijd lopen ook de huidige afspraken met Laco af. Of het zonder slag of stoot rondkomt, hangt af van de pot met geld en of de financiering dus rondkomt. De gemeente steekt er zelf 6, 8 miljoen in.

Mocht het bad met vertraging opengaan, dan worden volgens Biemans de huidige afspraken tussen Laco, de gemeente en de zwemverenigingen opnieuw besproken voor een tussentijdse oplossing.

Volledig scherm Buitenzwembad de Wiemel in Deurne © FotoMeulenhof



Parallel aan het bad wordt er nu ook vaart gezet achter de nieuwe beweegvoorzieningen in Neerkant, Zeilberg en Walsberg. Ook de renovaties van de sportvelden worden met voorrang aangepakt. Deze zullen nog dit jaar worden uitgevoerd, als alles volgens plan verloopt. Met alle betrokkenen bij de beweegvoorzieningen wordt het komende half jaar een plan van aanpak gemaakt en het is de bedoeling dat er eind dit jaar gestart wordt met bouwen.

Vanwege het vooruitzicht op een nieuwe voorziening om in te bewegen, wordt in februari de voormalige gymzaal in Zeilberg gesloopt. Deze werd in 2015 gesloten vanwege zwaar achterstallig onderhoud.