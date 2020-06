Nieuwbouw bij gevangenis Ter Peel

EVERTSOORD - Gevangenis Ter Peel in Evertsoord wordt mogelijk uitgebreid. Plannen voor de nieuwbouw moeten eind dit jaar klaar zijn. In 2021 kan er dan gebouwd worden, zo meldt de inmiddels vanwege pensioen gestopte directeur Yvo Boelhouwers.

Bedoeling is dat er op een grasveld naast de toegangspoort van het gevangenisterrein of op de plek van de zogenaamde Flexcap (de huidige mannengevangenis) een nieuw cellencomplex wordt gebouwd. De Flexcap staat leeg en wordt op termijn gesloopt.

Zelfmelders

Voordat dit gebeurt, worden de cellen in dit gebouw nog eenmaal in gebruik genomen. Er komen tijdelijk 72 gedetineerden, zogenaamde zelfmelders, in. Wanneer dit gaat gebeuren, is in verband met de coronacrisis onduidelijk. Mede daarom is ook nog niet bekend wanneer dit deel van de gevangenis gesloopt kan worden.

Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt nog bekeken of de plek van de Flexcap na de sloop weer wordt bebouwd of dat er straks nieuwbouw wordt gepleegd op het genoemde grasveld. Bouwen op die laatste plek was eerst niet mogelijk vanwege de stankcirkel van een varkensboer. Maar nu de boer met zijn bedrijf is gestopt, lijkt er geen belemmering meer voor de bouw van een nieuw cellencomplex.

Behoefte schommelt

Of de bouw ook een uitbreiding van het aantal cellen betekent en of er mannelijke dan wel vrouwelijke gedetineerden in komen, is nog onderwerp van studie. Boelhouwers: „De behoefte aan cellen schommelt constant. In 2012 heb ik nog gevangenis Maashegge in Overloon moeten sluiten omdat er toen te veel capaciteit was. Ik moest alle medewerkers - 150 fte - vertellen dat ze hun baan kwijt waren. Gelukkig hebben we iedereen die dat wilde een nieuwe baan kunnen geven in een penitentiaire inrichting in de regio. Daar ben ik trots op.”