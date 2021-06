Nieuwbouwplan voor drie Gemertse scholen

GEMERT - De drie basisscholen in Gemert-zuid die nu ieder nog over een eigen gebouw beschikken, worden in de toekomst mogelijk onder één dak ondergebracht. Of dat gevolgen heeft voor de eigen identiteit van de drie betrokken scholen, is nu nog niet te zeggen.

Het gaat daarbij om de Berglarenschool aan de Groeskuilenstraat, de Petrus Dondersschool aan De Stroom en Het Venster aan de Churchilllaan. ,,Feit is dat de drie scholen nu al vrij ruim in hun jasje zitten doordat de leerlingenaantallen teruglopen", zegt de Gemert-Bakelse onderwijswethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij). ,,Door de vergrijzing zal dat leerlingenaantal naar verwachting verder dalen.”

Daarnaast is de huisvesting van in ieder geval de Berglarenschool verouderd. ,,Deze school wacht inmiddels al weer een paar jaar op nieuwe huisvestingsplannen. We grijpen dit moment nu aan om de toekomst van de drie scholen gezamenlijk te gaan onderzoeken. We denken dat dit kan omdat deze scholen in feite in elkaars verlengde aan dezelfde weg liggen", aldus Steeghs.

Consequenties

Wat voor consequenties dat heeft voor de drie scholen, daar wil de wethouder nog niet op vooruitlopen. ,,We laten nu in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Het kan ook best zijn dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is, maar dat moet dan nog uit het onderzoek blijken.”



Pas als dat onderzoek klaar is, wordt ook duidelijk wat de kosten worden van de hele nieuwbouwoperatie. ,,Zicht daarop hebben we nu nog niet, dat is nog echt koffiedik kijken", zegt de wethouder.

Quote Op de gemeentebe­gro­ting voor 2022 moet er geld opzij worden gezet voor de nieuwbouw­plan­nen

Duidelijk is al wel het Gemert-Bakelse college van B en W in financieel opzicht al voorsorteert op de plannen. De bedoeling is dat er in de gemeentebegroting voor 2022 geld opzij gezet wordt voor de nieuwbouwplannen, als de gemeenteraad daar mee instemt tenminste. Niet duidelijk is nog wanneer er een begin gemaakt zou kunnen worden met de bouwwerkzaamheden.

Op termijn gevolgen

Tegenover de vergrijzing van Gemert-Zuid staat dat het aantal bewoners van Gemert-Noord door alle geplande nieuwbouw, met name in de wijk Doonheide, behoorlijk zal toenemen. Op de vraag of dat consequenties heeft voor de scholenhuisvesting in dat deel van het dorp, kan wethouder Steeghs nog niet vooruitlopen. ,,Maar op dat termijn kan dit uiteraard natuurlijk nog wel gevolgen hebben.”

Overigens heeft de gemeenteraadslid Dini Methorst - van Kessel van de fractie van Lokale Realisten in een brief aan het college van B en W er op aangedrongen haast te maken met de plannen voor de Berglarenschool.