Nieuwe basisschool in Neerkant op zijn vroegst begin 2025 open

NEERKANT - Een nieuwe basisschool op de huidige locatie in de Dorpsstraat in Neerkant kan op zijn vroegst in 2025 geopend worden. Overkoepelend schoolbestuur Prodas is blij dat de gemeente kiest voor nieuwbouw van de St. Willibrordus.