Nieuwe beweegtuin én -route Aarle-Rixtel

Waar het initiatief in de andere kernen vanuit de inwoners zelf kwam, komt er nu een hele samenwerking aan te pas. De gemeente, buurtsportcoaches, wooncomplex Zonnetij, Fysio&Zo en Dorpsplatform Aarle-Rixtel hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Bij laatstgenoemde zit Nicky van de Ven namens LEV-groep Laarbeek aangesloten: ,,De gemeente heeft alle dorpskernen gevraagd hun toekomstvisie voor 2030 te beschrijven. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, ook Zorg en Welzijn. Bij die werkgroep zit ik aangesloten. Zo kwamen we op de beweegtuinen. Lieshout, Mariahout en Beek en Donk hebben er allemaal al een. Hier staan beweegtoestellen in en worden lessen gegeven door de coaches van LaarbeekActief. Dat wilden wij in Aarle-Rixtel ook wel.’’

Van de Ven vervolgt: ,,Dit alles ging in overlap met een project van seniorencomplex Zonnetij en Lorraine McNab van Fysio&Zo. Het wooncomplex wilde ook een beweegtuin, aangezien er onder ouderen de behoefte ontstond om samen te kunnen bewegen. En de fysiopraktijk was bezig met het maken van een beweegroute door Aarle-Rixtel. Hierbij worden door het hele dorp tegeltjes en paaltjes geplaatst, waardoor een looproute ontstaat. Op die paaltjes staan allerlei verschillende oefeningen die je kan doen. Ook scholen worden daarbij betrokken, om jong en oud samen te brengen. Zo worden er paaltjes geplaatst op het schoolplein, en loopt de route door de tuin van het seniorencomplex. Door al deze ideeën is de samenwerking zo’n beetje ontstaan.’’

Het streven van de groep is om in 2021 de routes en tuin af te hebben. ,,Maar wanneer dat precies is, weten we nog niet. Daar durven we voorlopig nog geen uitspraken over te doen. Dat is nu ook afhankelijk van de maatregelen. Dan weten we wanneer we weer iets mogen organiseren.’’