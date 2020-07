Nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenbedrijven in Ospel en Vredepeel

Het bedrijf in Ospel heeft 6.400 moederdieren. In Vredepeel gaat het om 12.500 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. In totaal zijn nu 22 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op de 20 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.