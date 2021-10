Nieuwe Deurnese band First Class stuiterend op weg naar eerste concert: ‘als koeien die in het voorjaar weer in de wei mogen’

DEURNE - Ze mochten maandenlang niet samen repeteren en staan nu alle vijf te stuiteren op weg naar hun eerste concert. De nieuwe Deurnese band First Class is begin november twee avonden te zien in het Cultuurcentrum. Ze brengen bekende nummers met een eigen saus.

Ze bestaan nog maar net als band, maar kennen elkaar al eeuwen. Ze maken allemaal al hun hele leven muziek, maar stonden in deze samenstelling nooit eerder samen op het podium.

Quote We zaten samen in coverband Millers Inc. en wilden iets anders dan feesttent­mu­ziek maken Andert Hoeijmakers

Tot 2019. ,,We zaten met z’n tweeën eigenlijk al een tijdje te denken om iets unpluggeds te gaan doen”, vertelt zangeres Marloes Kooter. Andert Hoeijmakers (man van de gitaren) knikt. ,,We zaten samen in coverband Millers Inc. en wilden iets anders dan feesttentmuziek maken, dus op een dag gooiden we het balletje op.”

Popliedjes

Drummer Marco Swiggers en bassist Edwin Kuijpers grijnzen. ,,Wij waren meteen enthousiast.” En ook de broer van Marco, Eric Swiggers, bleek er oren naar te hebben om zijn talent voor toetsen in te zetten. ,,Eigenlijk kwam alles precies samen. We bedachten meteen dat we popliedjes wilden ver-jazzen, of van bestaande nummers een soul-versie te maken.”

Marco grinnikt. ,,Ik heb dus nog nooit samen met m’n broer in een band gezeten. Terwijl we wel ons hele leven al samen spelen.” De twee groeiden op in Vlierden, waar Eric zich vanuit zijn slaapkamer op piano en hammondorgel stortte en Marco op drums. ,,We hebben heel veel uren muziek gemaakt samen, echt ontelbaar veel. We jamden of speelden bestaande nummers, het maakte ons niet uit.”

Blij met Eric

Uiteindelijk gingen ze alle twee het huis uit: Eric vertrok naar het conservatorium en Marco bleef naast zijn studie aan de pabo altijd drummen en zingen. ,,We zijn natuurlijk echt heel blij met Eric”, vertelt Edwin. ,,Hij brengt ons echt stappen verder met de muziek door zijn achtergrond.”

De Deurnese band is enorm fanatiek en perfectionistisch. Marloes: ,,We zijn ook bijna allemaal weer lessen aan het nemen om onszelf te verbeteren en ontwikkelen.” Wie denkt dat de vijf door de wol geverfde muzikanten dus zo maar op het podium klimmen en een paar liedjes gaan spelen, zit er helemaal naast. ,,We zijn de show heel goed aan het voorbereiden. Alles moet kloppen”, zegt Andert.

Eigen saus

First Class had voor corona al een paar optredens op besloten diner-feesten van onder andere de Rotary. Terwijl alles stil lag, schaafden de bandleden aan nieuwe arrangementen van bestaande nummers. Edwin: ,,We gooien overal onze eigen saus overheen. Van een popliedje maken we een bluesversie of we geven er een rockdraai aan.” Marco: ,,Je herkent de originele nummers nog wel hoor, maar we maken er wel compleet iets First Class van.”

Mensen gaan op hun stoelen staan

Tijdens het optreden op 5 en 6 november in het Cultuurcentrum spelen de muzikanten ruim 20 van de 70 nummers die ze inmiddels op hun repertoire hebben staan. ,,Ik verheug me heel erg op All about the bass”, vertelt Edwin. Met een knipoog: ,,Zo’n nummer is voor mij als bassist wel prettig.” Eric lacht. ,,En ik? Ik verheug me vooral op de Hammond, dat ik daar op ga spelen.” Marloes kijkt uit naar Multiply van Jamie Lidell en Marco op Don't leave me this way. ,,Dat stuk met die hele hoge kopstem, daar word ik helemaal blij van.”

Voor Andert is het Autumn leaves, tevens de titel van de show. ,,Het wordt een avondvullende show met visuals en alles er op en er aan. Mensen gaan gewoon allemaal op hun stoelen staan”, voorspelt Marco. Edwin lacht: ,,We hebben er zo’n zin in, als koeien die in het voorjaar weer in de wei mogen.”

In aanloop naar de show hebben de bandleden banners met daarop een afbeelding van zichzelf verstopt in vijf winkels in het centrum van Deurne. Mensen kunnen kans maken op gratis kaartjes als ze een banner vinden.