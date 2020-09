SOMEREN-EIND - De bijna honderd woningen in het nieuwbouwplan 'De Goede Vaart’ aan de oostzijde van Someren-Eind blijkt erg in trek.

Vanwege de onverwacht grote belangstelling is besloten om met de eerste twee van de vier bouwfases tegelijk te starten. Het streven is om begin 2021 met de aanleg van de (toegangs)wegen en dergelijke te starten zodat in het voorjaar de eerste 50 woningen gebouwd kunnen worden.

Dat werd duidelijk op een informatieavond in De Einder waar nog meer bouwplannen in het dorp besproken werden. Zo blijkt het plan De Brim bijna volgebouwd. Op de plek waar de Mariaschool heeft gestaan wordt binnenkort met de bouw van onder andere appartementen begonnen, aan de Boerenkamplaan waar het ETEC-gebouw staat zijn plannen voor woningen en in de Harmonielaan worden mogelijk een aantal nul-drempel woningen gebouwd.

Enquête



Maar de bezoekers waren toch vooral geïnteresseerd in de uitslag van een enquête over het nieuwe bouwplan De Goede Vaart. Ruim 125 personen hebben hieraan deelgenomen; die konden niet allemaal aanwezig zijn op de informatieavond vanwege de coronaregels.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat veel jongeren interesse hebben om in de nieuwe wijk te gaan wonen.

Dat is ook het doel van de werkgroep 'Wonen in Someren-Eind’, die zo wil voorkomen dat de Eindse jeugd naar elders vertrekt. Die uittocht moet stoppen, wil het dorp in de toekomst leefbaar blijven, stelt die werkgroep.

Voorkeur

Er werd vooral positief gereageerd op de mogelijkheid om met een groep bouwers zelf opdrachtgever te zijn van een aantal te bouwen woningen, de CPO manier van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij is de regel dat de woningen er van buiten wel gelijk uit moeten zien maar dat er achter de voordeur naar eigen voorkeur kan worden ingericht. Deze manier van bouwen is niet alleen mogelijk voor starters, ook voor duurdere woningen en woningen voor ouderen.

Inwoners van 't Eind krijgen de voorkeur voor een koopwoning, de kavels die overblijven zijn bestemd voor sociale woningbouw. De werkgroep roept vooral Eindse jongeren op om niet te lang te wachten met reageren en aanmelden (via email: woneninsomereneind@gmail.com), om te voorkomen dat de voor hen bestemde kavels worden ingenomen door huurwoningen.