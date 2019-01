Nieuwe hoek voor e-sports moet jongeren na wedstrijd bij Sparta’25 houden

BEEK EN DONK - Met een potje FIFA 19 tussen de vijf voorzitters van de voetbalverenigingen ASV'33, ELI, Mariahout, Sparta'25 en de voorzitster van korfbalvereniging Flamingo's werd de E-sports corner in het clubhuis van Sparta'25 officieel geopend. Met de opening van deze corner gaat er een van de pijlers van het platform 'Laarbeek Verenigt' in vervulling.

Het platform is er in 2017 gekomen op initiatief van de gemeente Laarbeek. Doel van dit platform is om de leefbaarheid van de sportverenigingen hoog te houden. Andere plannen waar het platform zich sterk voor maakt zijn onder andere het damesvoetbal, walking football, kinderen rookvrij laten sporten en vrijwilligers stimuleren om cursussen te gaan volgen.

Tijdens de officiele opening van de E-sports corner werd Hans van Schaijk benoemd tot de nieuwe voorzitter van 'Laarbeek Verenigt'. Van Schaijk - wiens roots bij ELI liggen - is vanaf de eerste vergadering betrokken bij het platform dat zich vooral richt op het belang dat de verenigingen hebben binnen de gemeente Laarbeek. ,,In alle kernen spelen de sportverenigingen een grote rol, daarom is ook gekozen om in eerste instantie te starten met deze vijf verenigingen”, zo geeft hij aan. Verenigingen die zich in de toekomst graag willen aanmelden zijn van harte welkom geeft hij in zijn eerste toespraak aan.

Niet toevallig

Dat deze verengingen zich vonden en samen keken naar verbeterpunten is geen toeval: ,,We lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan, we kunnen nu ook kennis en ervaring delen en zo zorgen dat de betrokkenheid van de inwoners groot blijft" aldus Van Schaijk. Met het openen van de E-sports corner hopen ze dat leden na de wedstrijd ook in de kantine blijven in plaats van direct naar huis te gaan, hier ligt een grote uitdaging in zo geeft Van Schaijk aan. ,,De E-sports corner is er vooral voor de jongste leden, om ze meer in de kantines van de clubs te houden, zodat ze nog meer binding krijgen met de club."

Dat er juist gekozen is voor een E-sports corner, heeft te maken met de populariteit van het spel. Van Schaijk - die zelf geen grote gamer is - gaf aan dat dit bleek uit een onderzoek. ,,Zelfs op Youtube worden dergelijke wedstrijden live uitgezonden en daar kijken honderden mensen naar. Op deze manier willen we gehoor geven aan de behoefte die leeft binnen de jongste leden in de verenigingen."