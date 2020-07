Nieuwe huis van Asten staat op papier: zo gaat het eruit zien

Deurne praat nu pas over handelen wethouder Verhees

13:30 DEURNE - De Deurnese politiek spreekt zich dinsdag uit over het onderzoek naar het handelen van wethouder Helm Verhees. Het Amsterdamse bureau Ivy oordeelde in maart dat Verhees niets strafbaars heeft gedaan. Vanwege corona werd de vergadering over het onderwerp uitgesteld.